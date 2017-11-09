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Pamuk yığını arasında yatan çocuk havasız kalarak boğuldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde pamuk yığınının arasında yatan 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce de gece tarlada pamuk yığınları arasında uyudukları sırada havasız kalan 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

Pamuk yığını arasında yatan çocuk havasız kalarak boğuldu

09 Kasım 2017 10:46
Pamuk yığını arasında yatan çocuk havasız kalarak boğuldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 24.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Küplüce kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada pamuk topladığı sırada uykusu gelen ve üşüyen 14 yaşındaki Beşar Güneş, pamuk yığınının içine girip üzerini örttü. Çocuktan haber alamayan yakınları, pamuk yığınının altına baktıklarında çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Pamuk yığınının altından çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun üzerine tarladan toplanan pamuk dökülünce havasız kalarak boğulduğu iddia edildi.

Bir ay önce de 3 çocuk aynı şekilde boğulmuştu

19 Ekim'de Eyyübiye ilçesine bağlı Ulucanlar kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda da pamuk yığınının arasında uykuya dalan kardeşler Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14) havasız kalarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Kaya

Etiketler: çocuk, pamuk yığını, şanlıurfa

 

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