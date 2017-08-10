Pamukkale Belediyesi cepte

Pamukkale Belediyesi, teknolojinin imkanlarından yararlanmak ve vatandaşa daha kaliteli hizmet verme amacıyla, internet üzerindeki Android ve IOS uygulamalarını kullanıma açtı. Vatandaşlar, Google Play ve AppStore üzerinden uygulamaları indirilebilecek. Uygulama ayrıca, birçok kolaylıkla birlikte, e-belediyecilik hizmeti ile vatandaşlar vergi, su borçlarını ödeme imkanı sağlıyor. Vatandaşlar, imar durumları bilgilerine ulaşabilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın birçok işlemi elektronik ortamdan yapabilmesi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için, Pamukkale Belediyesi Android ve IOS uygulamalarını kullanıma açtık. Bu mobil uygulama sayesinde Belediyemiz hakkındaki güncel haberlere ulaşabilir, nöbetçi eczaneler ve yol tarifi, yol durumu, whatsapp, seç gönder gibi daha birçok uygulamadan vatandaşlarımız faydalanabilecek” dedi.

