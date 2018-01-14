Diğer
Kategoriler

Pamukkale Çinli gelinlerle dünyaya tanıtılacak

Çin’de evlenen 30 çift, balayı fotoğrafları için UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Denizli’deki Pamukkale ilçesindeki travertenlerini tercih etti.

Pamukkale Çinli gelinlerle dünyaya tanıtılacak

14 Ocak 2018 11:41
Pamukkale Çinli gelinlerle dünyaya tanıtılacak - Tıkla İzle

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Pamukkale’ye yerli ve yabancı turistin ilgisi her geçen gün artıyor. Denizli’de faaliyet gösteren ASAV Danışmanlık ve Dış ticaret Şirketi’nin organizasyonu ve Valiliğin desteğiyle, Pamukkale’nin tanıtımı amacıyla bir organizasyon düzenlendi. Organizasyon kapsamında Kuşadası’nda balayı yapmak isteyen 30 çift, balayı fotoğrafları için önce Pamukkale Travertenlerine getirildi. Toplam 50 kişilik olan kafilenin içindeki 30 çift unutulmaz bir an yaşadı. Gelinliklerini giyen Çinli gelinler, o anları ölümsüzleştirmek için bol fotoğraf çektirdi. Kafilede daha önce evlenen ve çocuk sahibi olan çiftler ise, çocuklarıyla birlikte kameraların karşına geçerek, tekrar evlilik mutluluğunu yaşadılar. Pamukkale’ye hayran kaldıklarını belirten gelinler, balaylarını Kuşadası’nda yapacaklar.

"ÜLKELER ARASINDAKİ BARIŞA KATKI İÇİN ÖNEMLİ"

Çin Halk Cumhuriyeti’nin turizm açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan, “Gerçek anlamıyla turizm milli bir değerdir. Bugün Pamukkale gibi bir değeri Çin gibi büyük bir ülkeye tanıtmak, gerek turizm destinasyonu, gerek ekonomi ve gerekse ülkeler arasındaki barışa katkı için önemlidir. Biz gençler olarak, turizm acentaları olarak, kamu kurumları olarak ülkeler arasındaki diyalogun geliştirilmesine katkı sunmaları gerekiyor. Dolayısıyla Çinli 30 çiftin buraya gelerek balayı resimlerini çektikleri için ben teşekkür ediyorum” dedi.

"BUNDAN SONRA DAHA ÇOK ÇİNLİYİ BURADA GÖRMÜŞ OLACAKSINIZ"

Burayı çok sevdiğini ve bundan sonra daha sık sık geleceğini belirten Çin’deki bir ilaç firmalarından birinin Pekin Şube Müdürü olan Whan Chan Pi, “Şuanda Türkiye ile Çin arasında İpekyolu politikası var. Bu yolun bir ucu Çin, bir ucu Türkiye’dir. Firma olarak böyle bir politikaya öncü olmaktan memnun olduk. Pamukkale çok sevimli bir yer, bu ilk grubumuz, bundan sonra Çinli turistleri Türkiye’ye getirmek için çaba göstereceğiz. Şuanda 50 kişilik bir kafile geldi. Tabİi bunlar firma yetkilileri, öncü olarak geldi. ilk olduğumuz için çok gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Avrupa’daki ortaklarımızla geldik, hem çekiyoruz hem de geziyoruz. Bundan sonra daha çok Çinliyi burada görmüş olacaksınız. Kafilemiz arasında yeni evlenenler de var, hem de daha önce evlenenler de var. Çok sevindik, bundan sonra benim ekibimle ve ben daha sık geleceğiz” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç