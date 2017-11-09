Pamukkale Kent Konseyi kuruldu

Pamukkale Belediyesi bünyesinde, meslek kuruluşlarının, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin ve kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarlarının katılımıyla Kent Konseyi kuruldu. Kınıklı Mahallesi’nde bulunan sosyal tesiste gerçekleştirilen Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi seçiminin ilk genel kurul toplantısında Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kaya seçildi.

Yapılan toplantıda konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Kanun gereği nüfusu 50 binin üzerinde olan kentlerde Kent Konseyi’nin kurulması zorunlu. Ancak birçok belediyede kent konseyi yok. Biz Pamukkale Belediyesi olarak Kent Konseyini kurarak, karar alma mekanizmasına dâhil ediyoruz. Kent Konseyi kuruldu desinler diye yapmayacağız. Bu anlamda kent konseyinin önemli bir görev yapacağını düşünüyorum. Kent Konseyinde görev alacak arkadaşlar ve delegelerle beraber belirli periyotlarla düzenleyecekleri toplantıları bizzat ben kendim takip edeceğim ve katılacağım ve halktan gelen konuları bu konsey vasıtasıyla çözüme kavuşturacağız. Bundan dolayı Kent Konseyi’nin önemli bir görev icra edeceğini düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, gerçekleştirilen seçimde, oy birliği ile Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kaya seçilirken, yürütme kurulu üyeliğine ise Denizli Gençlik Merkezi Hasan Sarı, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Resul Çövüt, Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gamze Demir, Elmas Kalem ve Kültür Eğitim Derneği İsmail Bayram, Hacıkaplanlar Muhtarı Nejdet Kunduracı, Denizli Ak Parti İl Teşkilatı Rıza Şahan ve Denizli İmam Hatip Mezunları Derneği Bekir Dağlı seçildi.