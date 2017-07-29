Pamukkale travertenleri manzaralı günbatımında mehter gösterisi izleyenleri büyüledi

Pamukkale Natural Park’ta düzenlenen sünnet düğününe, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu ve Şahin Tin ile çok sayıda davetli katıldı. Mehteran takımının Pamukkale manzaralı ve gün batımındaki gösterisini davetliler beğeni ile izledi. Pamukkale travertenlerindeki gösteriye turistlerin de telefonlarına kaydetmesi dikkat çekti.

Düğüne gelen davetlilere teşekkür eden, AK Parti MKYK üyesi Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Pamukkale’de düğün gerçekleştirmenin ayrı biz güzellik olduğuna dikkat çekerek, “Medeniyetimizde bir söz vardır, mutluluklar paylaşıldıkça artar, hüzünler, acılar paylaşıldıkça azalar. Bizim bu mutlu günümüzde, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız ile aziz milletimiz ile burada beraber olmamız, mutluluğumuzun, birlik beraberliğimizin göstergesidir. Bizi burada yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale’nin şehrin ünlü bir simgesi olduğuna dikkat çeken Cahit Özkan, “Dünyaca ünlü Paris’te Eyfel Kulesi varsa, İstanbul’da bir boğaz köprüsü varsa, Ankara’da örneğin bir meclis varsa, Denizlimizi de dünyanın tüm şehirlerden ayıran, yegane dünya doğal güzeli Pamukkale'dir. Bu muhteşem atmosferi içerisinde hemşehrilerimiz ile birlikte olmak istedik. Denizlimizin hem tanıtım açısından hem de bir dünya güzelliği açısından, bu mekanı ben çok seviyorum. Burada bu güzelliği paylaşmak istedik” dedi.