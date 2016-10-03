Olay, Fatih Mahallesi 1505/5. Sokak'taki bir apartmanın deposunda meydana geldi. İddiaya göre yaşları 15 ila 18 arasında değişen 8 lise öğrencisi, okul çıkışı Y.E.’nin oturduğu apartmanın bodrum katındaki depoda bir araya geldi. Bodrum katına giren ve kapıyı arkalarından kapatan liseli gençler, iddiaya göre burada çakmak gazı solumaya başladı. Deponun küçük olması nedeniyle biriken gaz patlamaya neden oldu. Patlamanın etkisiyle saçları ve kıyafetleri bir anda tutuşan gençler, kendilerini can havliyle dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen S.Ö., E.G., S.K., B.G., G.D., E.Y., U.Y. ve F.K., ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, patlamanın meydana geldiği apartmanın deposunda inceleme yapıldı. Deponun içinde çakmak gazı tüpleri bulan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ