Pamukkale'de sıcak hava balon taşımacılığı yapılacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Sıcak hava balon taşımacılığının Denizli-Pamukkale, Burdur-Bucak, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği tespit edildi.

Yapılan tespitin çok yerinde olduğunu ifade eden Şen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün almış olduğu karar ile Denizli'de balon uçuşlarının bundan sonra daha güvenli bir şekilde yapılabileceğini aktardı. Kapadokya bölgesinden sonra Türkiye'de balon turlarının en fazla rağbet gördüğü yerin Pamukkale olacağını kaydeden Şen, "Sivil havacılığın burada kontrol altına almış olduğu uçuşlarla beraber daha güvenli uçuşlarda temin edilecek. Özellikle uzak doğudan gelen misafirlerimizin hava koşullarından dolayı Kapadokya'da yapamadığı uçuşları Denizli bölgesinde yapma fırsatları da olacak. Kapadokya bölgesinde günde 2 defa uçuş yapılabiliyor. Bölgemizde ise günde 4 defa uçuş yapılabilme imkanı var. Bu da Pamukkale bölgesini daha cazip kılacak. Bölge ekonomisine ciddi miktarda katkı yapacağını düşünüyoruz balon turlarının. Balon turlarının başlaması ile birlikte alternatif turizm potansiyeli de hareketlenecek. Bölgemizde yamaç paraşütü ile birlikte balon turlarının yapılması bölgenin ziyaretçi sayısının artmasına sebep olacak. Bölgemize şuan da gelen 2 milyon 200 bin ziyaretçi sayısının balon turlarının etkisi ile 3 milyon rakamlarına ulaşabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Ali İbileme