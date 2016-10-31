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Pana Film'den Necati Şaşmaz'la ilgili açıklama

Necati Şaşmaz hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği resepsiyona davet edilmediği yönünde çıkan haberlere ilişkin Pana Film'den açıklama geldi.

Pana Filmden Necati Şaşmazla ilgili açıklama

31 Ekim 2016 22:54

PANA FİLMDEN ASILSIZ HABERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bazı internet sitelerinde Pana Film Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurtlar Vadisi Pusu’nun başrol oyuncusu Necati Şaşmaz hakkında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna yönelik haberler yayınlanmıştır.

Söz konusu haberlerde, Necati Şaşmaz’ın resepsiyona çağrılmadığı iddia edilmekte ve birtakım asılsız iddialarda bulunulmaktadır.

Sayın Necati Şaşmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından telefonla bizzat aranarak davet edilmiş ancak daha önceden planlanan bir yurtdışı gezisinde olduğu için katılamamıştır.

Bu durum Cumhurbaşkanlığı yetkililerine de bildirilmiştir.

Hal böyle iken, bu haberleri, Sayın Necati Şaşmaz hakkında son günlerde sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının bir devamı olarak değerlendiriyoruz.

Bu tür asılsız haberlere imza atan internet siteleri hakkında yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

Saygılarımızla…

PANA FİLM  

Etiketler: necati şaşmaz


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