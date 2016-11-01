Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği resepsiyona Necati Şaşmaz'ın davet edilmediği yönünde çıkan haberlere ilişkin Pana Film'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği resepsiyona bir çok ünlü isim katılmıştı. Bazı yayın organlarında 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce Pana Film'in "Kurtlar Vadisi Darbe" ismini alması nedeniyle Necati Şaşmaz'ın resepsiyona davet edilmediğini iddia etmişti.

Pana Film'den yapılan açıklamada şöyle denildi

Bazı internet sitelerinde Pana Film Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurtlar Vadisi Pusu'nun başrol oyuncusu Necati Şaşmaz hakkında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna yönelik haberler yayınlanmıştır. Söz konusu haberlerde, Necati Şaşmaz'ın resepsiyona çağrılmadığı iddia edilmekte ve birtakım asılsız iddialarda bulunulmaktadır.

YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN KATILAMAMIŞ

Sayın Necati Şaşmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından telefonla bizzat aranarak davet edilmiş ancak daha önceden planlanan bir yurtdışı gezisinde olduğu için katılamamıştır. Bu durum Cumhurbaşkanlığı yetkililerine de bildirilmiştir.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Hal böyle iken, bu haberleri, Sayın Necati Şaşmaz hakkında son günlerde sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. Bu tür asılsız haberlere imza atan internet siteleri hakkında yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…