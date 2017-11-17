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Panasonic’ten Viko açıklaması

Panasonic, Viko Elektrik’in eski sahiplerinin, firmanın yüzde 90’ını 460 milyon dolara başka bir şirkete sattıktan sonra, paranın bir kısmını Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) aktardığı haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Panasonicten Viko açıklaması

17 Kasım 2017 17:10

Yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen en büyük yabancı sermaye yatırımları arasında yer alan bir işlemle Türkiye Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın 05.12.2013 tarih ve 13-69/936-396 sayılı kararı sonrasında VİKO Elektrik ve Elektronik AŞ’nin hisselerinin yüzde 90’ı Japonya’nın en büyük kuruluşlarından Panasonic Corporation’a devredilmiştir. İlerleyen dönemde yapılan sermaye artışı ve hisse alımları ile Panasonic’in hisseleri yüzde 99.3’e ulaşmış ve şirket unvanı da Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ olarak değişmiştir. Kuruluşumuzun hisselerinin yüzde 10’unun TMSF’ye devredilmiş olduğu bilgisi tamamen gerçek dışıdır. Panasonic, şirket hisselerinin yüzde 99,3’üne sahiptir. Dünya ve ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiği bugünlerde bir yabancı sermaye kuruluşu olarak büyük bir azim ve heyecanla üretmeye, yeni istihdamlar oluşturmaya ve ülke ekonomisine destek sağlamaya çabalarken bu tür haberlerin kuruluşumuza verebileceği zararı ve diğer yabancı sermaye kuruluşlarına yapabileceği negatif etkiyi önemle hatırlatmak isteriz. Japonya ile köklü ve tarihsel dostluk bağları bulunan bu güzel ülkenin büyüme potansiyeline olan inancımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, ekonomisine ve istikrarına duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam etme azminde olduğumuzu yinelemek isteriz" denildi.

 

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