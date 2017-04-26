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Panathinaikos başkanı çıldırdı

THY Euroleague Play-Off serisinde Fenerbahçe’ye 3-0 ile elenen Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın uçak biletlerini iptal etti. Yunan ekibi, İstanbul'dan Atina'ya otobüsle 1095 kilometre yol yapacak.

Panathinaikos başkanı çıldırdı

26 Nisan 2017 12:42

THY Euroleague Play-Off turunda Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, bu hezimetin cezasını çabuk kesti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Giannakopoulos, galibiyet almadan elendikleri tura çok sinirlenerek, şok bir karar aldı.

Takımın Yunanistan’a uçak biletlerini iptal eden Giannakopoulos, basketbolcuların Atina'ya otobüsle dönmesine karar verdi.
Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul’dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.  

Etiketler: fenerbahçe, Panathinaikos, THY Euroleague Play-off


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