Panathinaikos Fenerbahçe Doğuş canlı ve özet izle,maç sonucu?

THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Panathinaikos takımına konuk olacak.İki takım, 2006-2007 sezonundan bu yana tam 17 kez karşılaştı. Geride kalan 17 müsabakadan 8 kez Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 9 kez ise Yunan ekibi rakibini mağlup etti. Saat 21.30'da başlayacak mücadele beIN Sports4 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Aynı zamanda bu kritik karşılaşmayı maç başlar başlamaz bu haberimizden canlı anlatım olarak takip edebilcek ve maç bittiği andan itibarende maçın özetini ve maç skorunu öğrenebileceksiniz. İşte bu önemli maç öncesinde iki takım hakkında bilgiler...

Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in dördüncü haftasında yarın TSİ 21.30'da deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de ilk maçını kaybettikten sonra üst üste iki galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş, bu performansı sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 21.30’da Yunan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. İki takım, 2006-2007 sezonundan bu yana 17 kez karşılaştı. Geride kalan 17 müsabakadan 8 kez Fenerbahçe parkeden galip ayrılırken, 9 kez Yunan ekibi rakibini mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş’ta sakatlıkları devam eden Nikola Kalinic ve Ali Muhammed, Yunanistan deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Panathinaikos ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Borys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya) ve Benjamin Jimenez (İspanya) hakem üçlüsü görev yapacak.

