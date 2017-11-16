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Pancar üreticilerinin 'polar' sıkıntısı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı hasadı sıkıntılı başladı. Üreticiler aynı tarladan çıkan ve polar değeri aynı olmayan pancarın en düşük fiyattan alınmasından dert yakındı.

Pancar üreticilerinin polar sıkıntısı

16 Kasım 2017 12:27

Kentte şeker üretiminde önemli bir yere sahip olan Sandıklı ilçesinde şeker pancarı hasadının bitmesinin yaklaşık 20 gün Emirhisar Köyü’ndeki kantarda (toplama merkezinde) yoğunluk devam ediyor. Kantara gelen üreticiler en çok pancar işleme makinasında yaşanan sıkıntı ile aynı tarladan çıkmasına rağmen ve polar değeri (şeker kalite değeri) aynı olmayan pancarın en düşük fiyattan alınmasından dert yakındı. Üreticiler verimin geçen yıllara göre iyi olduğunu da vurgularken, sıkıntıların hasattan sonra başladığını ifade etti. Nakliye esnasında traktör arkalarına takılan birden fazla römork için trafik cezası kesildiğini dile getiren üreticiler ayrıca toplanma merkezinde tuvalet ve su gibi insani ihtiyaçlarında güçlükle karşıladığını dile getirdiler. Bin bir zahmet çekerek yetiştirdikleri pancarın nakliyesi ile birlikte net bir alım fiyatının olmadığını tekrarlayan üreticiler buna bir çözüm bulunmasını istediler.

“Şeker randımanın da sıkıntı var polar bazında”

Şeker üreticilerinden Hüseyin Yıldız, yaşanan sorunları şöyle anlattı:

“Kantarımızın sıkıntıları çok Eylül’ün 15’inde kantar açıldı 1 aydır söküm yapıyoruz ama araçlara sıra zor geliyor. Bunun yanında 1 makine buraya yetmiyor. 70-80 bin ton pancar kapasitesi olan bir kantarda 1 makine yetmiyor. Biz buraya ikinci makinayı istiyoruz. Mevsimsel olarak rekolte zayıf ama ürününe bakıp da imkanı olanlar için fena değil. Şeker randımanın da sıkıntı var polar bazında. Aynı tarladan 16 polarlı pancarda gönderiyoruz. 13 polarlı pancarda gönderiyoruz. Bunun sebebini biz bilmiyoruz. 16 polar gelirse 21 kuruştan biz pancar fiyatı alacağız ama bu 13 polar geldiği zaman her polar 13 kuruş o zaman bizim pancarımız 17 kuruşa düşüyor. Yani ortalama bir fiyatımız yok.”

Öte yandan, toplama merkezinde uzun traktör kuyruklarının olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ali Bayar
 

 

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