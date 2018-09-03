Pancar üretimini 4 katına çıkardılar

Sakarya Nehri'nin doğduğu verimli topraklar üzerine kurulu olan Çifteler ilçesi, tarımda ilerleyişini devam ettiriyor. Tarımsal araştırmaların devam ettiği ilçede tam anlamıyla üretim yarışı yaşanıyor. Artık şehirlerin değil ilçelerin yarıştığını kaydeden Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, verimli toprakları ve suyu akıllıca kullanmak için çabaladıklarını belirtti. Artık 500 bin ton pancar ürettiklerini kaydeden Başkan Özen, "2009 yılında nasip oldu ve halkımızın da desteğiyle biz belediye başkanı olduk. İlçenin alt yapı sorunlarını tamamladık ama tarımda ilerleme kaydetmek istiyorduk. Bizim bölgenin en büyük özelliği Sakarya Nehri’nden dolayı, Sakaryabaşı’ndan dolayı suyumuzun bol olmasıdır. Tabii ki bunu biraz daha akıllı kullanarak, yeşil mahsule yönlendirmemiz lazımdı. En büyük olaylardan biri de 2011 yılında kanun değişikliği yaptırdık. 'Bölgeler yeterli ekilişi sağlayamadıkları zaman münavebeye uygun olmak şartıyla diğer bölgelerde ekilebilir' denildi. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, onların desteği ile torba yasada kanun çıkarttırdık. 130 bin ton pancardan 500 bin ton pancar üretimine ulaştık. Yani parasal değeri olarak 25 milyondan 100 milyona çıktık. Bizim burada vahşi sulama olayı hemen hemen bitmiş pozisyonda. Yağmurlama veya damlama sulama şekline geçtik. Pancar tabii 4 yılda bir ekiliyor. Diğer üç yıllar arpa, buğday türünde ekiyoruz ama bir yıl da çapa bitkisi olduğu için, çapa bitkisiyle normal bitki şeklinde ekiyoruz. 2009’dan bu tarafa Türkiye’de Eskişehir’de zaten en modern ilçe pozisyonuna geldik ama şu anda Türkiye’de modern tarımda sayılı ilçeler haline geldik" dedi.

Yaşar Arda

