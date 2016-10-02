2016 yılı şeker pancar alım kampanyasının başlamasıyla birlikte birkaç römorkun peş peşe bağlandığı pancar yüklü traktörler, zaman zaman trafikte aksamalara neden olurken, daha çok karanlık çöktükten sonra yollarda tehlikeli hale gelmeye başladılar. Bazı römorklarda hiçbir ışıklı levha olmadan trafiğe çıkmaları kazalara neden oluyor. Sürücüler, pancar yüklü römorkların bazen sol şeritten yol aldıklarını, bunun da trafiği aksattığını ve yola düşen pancar köklerinin ise kendileri için yine tehlike oluşturduğunu belirterek, fosforlu ışıklandırma olmayan römorkların özellikle karanlık çöktükten sonra trafiğe çıkmalarına izin verilmemesini istediler. Sürücüler, “Traktörler pancar taşıma döneminde karayollarında sıkça görülüyorlar. Bu traktör sürücülerinin duyarlı olmaları gerekir. Özellikle traktörler gece trafiği tehlikeye düşürüyorlar. Bazı traktörlerin arkasında ışık tertibatı veya reflektör gibi arkadan gelen araçları uyaracak sistemlerin bulunmaması çok büyük bir tehlikedir. Bu sebeple bugüne kadar çok sayıda kaza meydana gelmiştir. Bunun için duyarlı olunması gerekir” şeklinde konuştular.

Galip Kılınç