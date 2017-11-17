Diğer
Kategoriler

Pancarın pekmeze yolculuğu fotoğraf karelerine yansıdı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Poyralı köyünde pancarın pekmeze dönüşen yolculuğu fotoğraf karelerine yansıdı.

Pancarın pekmeze yolculuğu fotoğraf karelerine yansıdı
Pancarın pekmeze yolculuğu fotoğraf karelerine yansıdı - Foto Galeri

17 Kasım 2017 10:51

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Poyralı köyünde pancar hasadının ardından pekmez yapımı başladı. Ekiminden hasada değin çetin bir yetiştiricilik süreci gerektiren şeker pancarı, köyde bulunan ve imece usulüyle işletilen şırahanelerde pancar pekmezine dönüşüyor. Geleneksel bir şekilde gerçekleştirilen pekmez yapımını fotoğraf sanatçısı Selahattin Kalaycı görüntüledi.

Pacarın pekmeze yolculuğu

Tarladan sökülüp 14 saat odun ateşinde kaynatılan pancarın lezzet yolculuğu, üç kez süzüldükten sonra şişelenmesiyle sona eriyor. Özellikle eylül ortasından kasım sonuna kadar uzanan bu süreçte şırahanelerde işlenen pekmezler yörede ve İstanbul’daki bazı satış noktalarında büyük rağbet görüyor. Poyralı’ya özgü pekmezin yapımı önce pekmezin yetiştirilmesiyle başlıyor. Özenle sulanan, çapalanan pancarlar hasat zamanı geldiğinde çiftçiler tarafından büyük bir zahmetle yerlerinden sökülüyor. Sökülen pancarların yaprakları gövdelerinden ayrılıp traktörlere yükleniyor. Çiftçilerin evlerine götürdükleri pancarlar, kabukları soyulduktan sonra üzerlerinde bulunan çamurdan temizlenerek köydeki pekmezhanelere taşınıyor. Tahta ezme makinesiyle sıkıştırılarak posasından ayrılan pancarların şırası, büyük kazanlarda bir süre kaynatıldıktan sonra 50 litrelik büyük kazanlara alınıyor. Büyük kazanlarda yaklaşık 14 saat odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline gelen şıra üç defa süzülüyor. Daha sonra şişelenen pekmez siparişlere göre ülkede pek çok şehre gönderiliyor. 

Etiketler: pancar, pekmez

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç