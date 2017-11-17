Pancarın pekmeze yolculuğu fotoğraf karelerine yansıdı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Poyralı köyünde pancar hasadının ardından pekmez yapımı başladı. Ekiminden hasada değin çetin bir yetiştiricilik süreci gerektiren şeker pancarı, köyde bulunan ve imece usulüyle işletilen şırahanelerde pancar pekmezine dönüşüyor. Geleneksel bir şekilde gerçekleştirilen pekmez yapımını fotoğraf sanatçısı Selahattin Kalaycı görüntüledi.

Pacarın pekmeze yolculuğu

Tarladan sökülüp 14 saat odun ateşinde kaynatılan pancarın lezzet yolculuğu, üç kez süzüldükten sonra şişelenmesiyle sona eriyor. Özellikle eylül ortasından kasım sonuna kadar uzanan bu süreçte şırahanelerde işlenen pekmezler yörede ve İstanbul’daki bazı satış noktalarında büyük rağbet görüyor. Poyralı’ya özgü pekmezin yapımı önce pekmezin yetiştirilmesiyle başlıyor. Özenle sulanan, çapalanan pancarlar hasat zamanı geldiğinde çiftçiler tarafından büyük bir zahmetle yerlerinden sökülüyor. Sökülen pancarların yaprakları gövdelerinden ayrılıp traktörlere yükleniyor. Çiftçilerin evlerine götürdükleri pancarlar, kabukları soyulduktan sonra üzerlerinde bulunan çamurdan temizlenerek köydeki pekmezhanelere taşınıyor. Tahta ezme makinesiyle sıkıştırılarak posasından ayrılan pancarların şırası, büyük kazanlarda bir süre kaynatıldıktan sonra 50 litrelik büyük kazanlara alınıyor. Büyük kazanlarda yaklaşık 14 saat odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline gelen şıra üç defa süzülüyor. Daha sonra şişelenen pekmez siparişlere göre ülkede pek çok şehre gönderiliyor.