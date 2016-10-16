Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Panelvan minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Panelvan minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde panelvan minibüs, park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Panelvan minibüs, park halindeki TIRa arkadan çarptı: 1 yaralı

16 Ekim 2016 16:10

Edinilen bilgiye göre kaza; sabah 04.30 sıralarında Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi 621'inci sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal K.'nin (25) kullandığı 34 ZT 805 plakalı panelvan minibüs, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Dorseye giren minibüste bulunan Kemal K. bulunduğu yerde sıkıştı. TIR'ın içinde uyuyan ve ses ile dışarıya çıkan sürücü hemen 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı Kemal K., 112 ambulansı ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

İsmail Kurt - Refik Fidan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!