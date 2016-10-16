Edinilen bilgiye göre kaza; sabah 04.30 sıralarında Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi 621'inci sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal K.'nin (25) kullandığı 34 ZT 805 plakalı panelvan minibüs, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Dorseye giren minibüste bulunan Kemal K. bulunduğu yerde sıkıştı. TIR'ın içinde uyuyan ve ses ile dışarıya çıkan sürücü hemen 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı Kemal K., 112 ambulansı ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İsmail Kurt - Refik Fidan