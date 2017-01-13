Diğer
Kategoriler

Panik atak yolcu uçağı geri döndürdü

Türk Hava Yollarının (THY), Kilimanjaro uçağında olay çıkaran bir yolcu, sakinleştirilemeyince, uçak Kahire üzerinden geri döndü.

Panik atak yolcu uçağı geri döndürdü

13 Ocak 2017 11:25

Türk Hava Yollarının İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan boeing 737-900 tipi uçağı 151 yolcusu ile saat 19.30’da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.THY uçağı havalandıktan bir süre sonra, panik atak olduğu öğrenilen Sloven vatandaşı Anton Cestnik uçakta koltukları yumruklamaya başladı. Daha sonra olayı devam ettire Cestnik(54), yolculara saldırarak,bir koltuğun ekranını kırdı.

Olayı gören kabin ekipleri durumu uçağın pilotuna bildirdi. THY uçağı Kahire üzerinde iken, pilot Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı. Bu arada kabin ekipleri Cestnik’e sorunlu yolcu prosedürü uygulayarak plastik kelepçe taktı. Kelepçe takılan Cestnik,uçağın arka koltuğuna alındı. THY uçağı saat 00.01'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit uçaktan indirerek karakola götürdü. Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro seferini yapmak üzere 03.31'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Anton Cestnik, havacılık kuralları gereği geldiği şehir olan Münih’e gönderildi.THY uçağında olay çıkararak Kahire üzerinden geri dönmesine neden olan Anton Cestnik, hakkında zararların tazmini için suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, THY kabin ekipleri uçakta bu tür durumlarda nasıl hareket edeceği konusunda eğitim alıyorlar.Bu eğitim de daha önce İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenmişti. 

Etiketler: panik atak, yolcu uçağı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç