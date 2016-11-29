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Panik ataktan kurtulma için bitkisel ve doğal tedavi yolları

Panik atak, aniden beliren anksiyete, kaygı ve yoğun korku halidir. Panik ataktan kurtulma için doğal tedavi yolları makalemizde şifaya kavuşmanıza yardımcı olacak bitkiler ve panik atak tedavisi için evde yapmanız gerekenler hakkında bilgiler verdik.

Panik ataktan kurtulma için bitkisel ve doğal tedavi yolları

29 Kasım 2016 15:28

Panik atak krizi geçiren kişiler, yaşadıkları durumu, ortada bir tehdit olmasa bile varmış gibi bir korku hali olarak tanımlarlar. Panik atak nöbeti herhangi bir uyarı olmadan birdenbire ortaya çıkar. Birkaç dakika ya da daha fazla sürer. Çok nadiren 1 saati bulur.

Yeşil çay

Yeşil çay bedeninize iyi geldiği kadar psikolojik olarak da rahatlatan bitkilerdendir. Bu sağlıklı içecek panik atak tedavisi bitkisel yöntemlerden olup, panik atak belirtisini hafifletmek için gerekli birçok vitamin ve mineraller vardır.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde 2009 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, yeşil çay stresi azaltıp, kişiye huzur veriyor. Ayrıca, modunuzu yükseltiyor ve zihinsel odaklanmanızı da artırmaya yardımcı oluyor.

Uygulanışı

1 bardak sıcak suya 2 yemek kaşığı yeşil çay atıp, üzerini örtün ve 5 dakika demlemeye bırakın. Süzüp, içine biraz bal ve limon suyu ekleyip günde 2-3 bardak için.

Çarkıfelek Çiçeği

Bitki uzmanları passion flower olarak da bilinen çarkıfelek çiçeğinin panik atak tedavisinde oldukça etkili olduğunu bildiriyorlar. Passion flower bitkisi beyindeki gama amino butirik asit (GABA) miktarını artırmaya yardımcı krisin ve benzoflavone gibi flavonoidler içerir. Beyinde bu maddenin artışı stresi ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur.

Uygulanışı

Çarkıfelek çiçeğini çay olarak tüketebilir, doktorunuza danışıp hap şeklinde alabilirsiniz.

Not: Bu ot hamile ve emziren kadınlar için tavsiye edilmez ve aşırı miktarda alımı kişinin beynindeki mental ve motor fonksiyonları bozabilir.

Papatya

Klinik Psikofarmakoloji Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada sarı papatyanın hafiften orta dereceye kadar olan yaygın anksiyete bozukluğu semptomlarını azalttığı saptanmştır. Papatya, kalsiyum ve magnezyum içeriği ile panik atak krizlerini hafifletmeye de yardımcıdır.

Uygulanışı

Bir bardak sıcak suya iki tatlı kaşığı kurutulmuş sarı papatya ekleyin. Üzerini kapatın ve 10 dakika boyunca bekletin. Süzün ve biraz bal ekleyerek için. Günlük 2 bardak içmeniz yararlı olacaktır. Alternatif olarak doktorunuza danışıp günde 400-1600 mg papatya kapsülünü hap olarak da alabilirsiniz.

Kediotu bitkisi

Kediotu, panik atak tedavisinde yaygın olarak kullanılan, sinirleri yatıştıran bitkilerdendir. Ulusal Fobik Derneği tarafından yapılan çalışmada kediotu bitkisinin panik atak belirtilerini azaltmaya yardımcı olabileceği saptandı. Bu ot, ayrıca uykusuzluğa da iyi gelir.

Uygulanışı

İki tatlı kaşığı doğranmış kediotu kökünü 8-10 saat soğuk suda bekletin. Suyu süzün ve gün boyunca ara ara için. Dört haftadan fazla uygulamayın. Ayrıca hamile ve emziren bayanlar için uygun değildir.

Ginseng

Ginseng bir adaptojen olması ile aynı zamanda panik atak tedavisinde de kullanılır. Yapılan araştırmalarda ginseng alan insanların olumsuz koşullarla daha iyi başa çıktığı saptanmıştır.

Uygulanışı

5-8 ince ginseng dilimini 3 bardak suya ekleyerek kısık ateşte 15 dk pişirin. Süzün biraz bal ekleyin ve soğuduğunda için. Gerekirse günde 1-3 bardak içebilirsiniz. Eğer yüksek tansiyon ilacı alıyorsanız ginseng tüketmeyin.

Yavaş Nefes Alın

Doğru nefes alma tekniklerini uygulayarak panik atağa son verebilirsiniz. Vücudunuza giren oksijen sizi sakinleştirir. Yavaş, derin nefes panik atak belirtilerini azaltabilir. Rahatlatıcı bir pozisyonda oturun ve kasları gevşetmeye çalışın. Burnunuzdan derin nefes alın. Ardından, ağzınızdan yavaşça nefes verin. Aynı zamanda, sakinlik üzerine yoğunlaşın. Rahatlayana ve sakinleşene kadar devam edin.

Sıcak Banyo

Sıcak banyo ya da duş panik atağa karşı acil bir şekilde rahatlamanıza yardımcı olur. Sıcak su dolu bir küvetin içine lavanta, papatya gibi istediğiniz bir uçucu yağdan biraz ekleyin. Jojoba yağını da içine katın 15-20 dakika bu suda bekleyin. Stresli olduğunuzda ya da panik atak durumunda uygulayın.

Masaj

Panik atak şiddetini ve sıklığını azaltmak için her gün masaj yaptırın. Masaj için sakinleştirici olan bitkilerin aroma üreten yani esansiyel yağlarını kullanın. Susam, zeytin veya hindistancevizi yağı gibi yağlar buna uygundur. Seçtiğiniz yağı hafifçe ısıtın. Ilık yağla boynunuza, omuzlarınıza, bacaklarınızın ön ve arkasına masaj yaptırın. Gerektiği zaman tekrarlayın.

Not:Bildirdiğimiz yöntemleri denemeden doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Kaynak:  www.mavikadin.com


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