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Panikatak geciren yolcu THY uçağını pistten geri döndürdü

Türk Hava Yollarının Ercan-İstanbul seferini yapacak olan TK 7625 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı yolcu alıp,kalkış için piste gittiği sırada uçakta bulunan bir yolcunun panik atak geçirmesi nedeniyle geri döndü.

Panikatak geciren yolcu THY uçağını pistten geri döndürdü

25 Aralık 2017 09:43

Türk Hava Yollarının dün gece saat 22.00’da Ercan -İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan TK 7625 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı 67 yolcusu, kalkış için piste gittiği sırada uçakta bulunan bir yolcunun panik atak geçirmesi nedeniyle geri döndü. Panik atak geçiren yolcu ve arkadaşının uçaktan inmek istemesi nedeniyle, uçakta bomba araması yapıldı. Yapılan aramalar sonunda olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

Yolculara ikinci şok
Türk Hava Yollarının Kıbrıs yolcuları Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı’na indi. Türk Hava Yollarının Ercan -İstanbul seferini yapacak olan uçağının yolcuları ikinci şoku ise uçak indikten yaşadı. Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun olduğu için Türk Hava yolları uçağı Atatürk Havalimanı’na indi.

İki yolcu uçaktan indirildi
Panik atak geçirerek uçaktan inmek isteyen yolcu ve arkadaşı, Kıbrıs polisi tarafından uçaktan indirilerek, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada ifadeleri alınan iki yolcu daha sonra serbest bırakıldı.
 

Etiketler: THY

 

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