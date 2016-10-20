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Pantolonun içinden yarasa çıktı

İstanbul'da AVM'de ünlü bir markanın mağazasından alışveriş yaptığı sırada bir yarasanın eline temas etmesi üzerine hayatı alt üst oldu.

Pantolonun içinden yarasa çıktı

20 Ekim 2016 11:47

Fransa’da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul’a gelen kimya yüksek mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için 13 Ekim’de Levent’te bulunan ünlü bir alışveriş merkezine gitti.

PANTOLONUN İÇİNDEN YARASA ÇIKTI

Burada bir mağazaya giren Cotton, beğendiği pantolonu denemek isterken, içine saklanan yarasaya temas etti. Şoka giren Cotton, “Kıyafeti kontrol eden görevliler, yarasa olduğunu söyledi. Yarasaların dokunmakla, yaralamakla değil solunum yoluyla kuduz bulaştırdıklarını bildiğim için kafese konulup bana verilmesini istedim. Umursamaz bir tavırla çiçeklerin arasına koydular ve uçup gitti” diye konuştu.

"3 AŞI DAHA OLACAĞIM"

Olaydan kimin sorumlu olduğu konusunda bir türlü anlaşamadıklarını söyleyen Cotton, “İlk müdahaleyi AVM bünyesindeki doktor ve hemşire yaptı. Doktor bana, ‘Yarasadan kuduz bulaşmaz’ dedi. Durum tespit raporu hazırlandı, AVM görevlisiyle hastaneye gittik. Enfeksiyon kuduz bölümünün bulunduğu başka bir hastaneye yönlendirildik. Doktor, midem bulanır ve ateşim çıkarsa gelmemi söyledi. Gittiğim başka bir hastanedeki doktor, yarasaların çok tehlikeli olduğunu, solunum yoluyla kuduz bulaştırdıklarını söyledi. Başka bir hastanede kuduz aşısı oldum. 2 aşı vuruldum, 3 aşı daha olacağım” dedi.

"PSİKOLOJİK TRAVMAYA UĞRADIM"

2 Kasım’da Fransa’ya döneceğini belirten Prof. Cotton, “Bu olay beni ve ailemi psikolojik travmaya uğrattı. Uyuyamaz oldum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. AVM’nin birçok yerine ve olaya mağdur kaldığım mağazaya uyarıcı levhalar takılmadığı sürece de bu olayın arkasında duracağım” ifadesini kullandı.

AVM yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı. AVM’nin danışma görevlisi S.G. ise profesörün yarasaya eliyle dokunmadığını öne sürdü. Mağaza yetkilisi de daha önce de bu tarz olaylar yaşadıklarını ancak ilk defa yarasanın mağazaya girdiğini söyledi. Yetkili, AVM’nin açık bölümleri olduğu için engelleme olasılıklarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

"SOLUNUM YOLUYLA DA BULAŞIR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. F. Gökçe İnan, “Yarasalar solunum yoluyla da kuduzu bulaştırabilirler. Hatta mağaralarda araştırma yapan görevliler yarasalardan kuduz bulaşmasın diye artı önlem alırlar. Yarasaların diğer bazı memelilere göre daha az olsa da aslında tüyleri vardır” dedi.

Leyla Ünal - Gazete Habertürk


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