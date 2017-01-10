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PAOK, Rodrigues’i aldığının 14 katına sattı

Garry Rodrigues’i Galatasaray’a satan PAOK, bu oyuncudan tam 3 milyon 250 bin Euro kar elde etti. Rodrigues’i geçen sezon başında 250 bin Euro’ya kadrosuna katan PAOK, 26 yaşındaki futbolcuyu tam 14 katına sarı-kırmızılılara sattı.

PAOK, Rodriguesi aldığının 14 katına sattı

10 Ocak 2017 19:40

Yunanistan ekibi PAOK, Garry Rodrigues’den tam 3 milyon 250 bin Euro kar elde etti. Geçtiğimiz sezon başında İspanyol ekibi Elche’den 250 bin Euro karşılığında transfer edilen Garry Rodrigues’i tam 14 katı fiyatına Galatasaray’a satan PAOK, 2012 yılından bu yana en fazla kar ettiği satışı gerçekleştirdi.

Rekor Vieirinha’da

3 Ocak 2012 tarihinde Portekizli Vieirinha’yı 4 milyon Euro’ya Wolfsburg’a satan Yunanistan temsilcisi, bu oyuncudan tam 3 milyon 700 bin Euro kar etmişti. Porto’dan 300 bin Euro karşılığında bonservisi alınan başarılı sağ bek, PAOK’ta gösterdiği performans sonrasında Alman ekibine gitmişti. Sezon başında forvet oyuncusu Robert Mak’ı Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Zenit’e 3,5 milyon Euro’ya satan PAOK, bu oyuncudan da 3 milyon 200 bin Euro kar etti. 2014 yılında Nürnberg’den 300 bin Euro’ya kadroya dahil edilen Mak, PAOK’a 3 milyon 200 bin Euro kazandırarak Rusya’nın yolunu tuttu.

PAOK satıştan da pay alacak

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da göstereceği performans, PAOK’u da yakından ilgilendiriyor. Eğer sarı-kırmızılılar, bu oyuncuyu başka bir takıma satarsa, Yunanistan temsilcisi, bonservis bedelinin yüzde 20’sini kasasına koyacak.

Etiketler: galatasaray, Garry Rodrigues, PAOK


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