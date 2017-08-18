Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı'da

Kariyerine 2007 - 2008 sezonunda NCAA takımlarından Southern Methodist University (SMU)'de başlayan oyuncu ilk sezonunda 28 maça çıkarak 9.7 sayı ile 6.5 ribaund ortalamaları ile oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla mücadele eden Papa Dia toplamda 30 karşılaşmaya çıkarken 4.8 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları ile sezonu noktaladı.

2009 - 2010 sezonunda takımıyla 3. sezonunu geçiren Para Dia, 31 lig maçında yer alırken, 12.3 sayı ve 8.6 ribaund ortalamaları ile iyi bir sezonu geride bıraktı. Takımı ile 4. ve son sezonunda Dia, 35 karşılaşmada 18.3 sayı ve 9.6 ribaund ortalamaları ile kariyerindeki en iyi istatistikleri elde etti.

NCAA'deki performansı ile Avrupa takımlarının dikkatini çeken Papa Dia, 2011 - 2012 sezonu başında Hırvatistan Basketbol Ligi takımlarından KK Zagreb Croatia takımına transfer oldu. Burada 7 Euroleague karşılaşmasına çıkan Dia aynı zamanda Adriayik Ligi'nde de 12 mücadelede yer aldı.

1987 doğumlu oyuncu yeni sezonda kırmızı-beyaz formanın başarısı için mücadele edecek.

İbrahim Aldemir