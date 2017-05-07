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Papa'dan 'Bütün bombaların anası'na tepki

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD’nin bir silaha verdiği “Bütün bombaların anası” ismine tepki gösterdi.

Papadan Bütün bombaların anasına tepki

07 Mayıs 2017 12:49

Papa Francis, ABD ordusunun nükleer olmayan en büyük bombasına verdiği “Bütün bombaların anası” ismine tepki gösterdi. Vatikan’da öğrencilere seslenen Papa Francis, “Bu ismi ilk duyduğumda utandım. Bir anne hayat verir. Bu bombaysa ölüme neden oldu ve ‘anne’ ismi verildi. Neler oluyor” ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın Nangahar kentinde DEAŞ'a ait bir noktaya nükleer olmayan en büyük bomba ile saldırı düzenlemiş ve bombaya da “bütün bombaların anası” isminin verildiğini duyurmuştu. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Amerikan uçağından bırakılan bombanın DEAŞ’a ait bir kompleksi hedef aldığı ifade edilmişti. Bombanın ilk kez 2003 yılında denendiği ancak daha önce herhangi bir operasyonda kullanılmadığı açıklanmıştı. 

Etiketler: papa


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