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Papa'dan 'Trump' açıklaması: 'Bekleyip görelim'

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkanı Donld Trump’ın uygulayacağı politikaları görene kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını kaydederek, “Bekleyip görelim” dedi.

Papadan Trump açıklaması: Bekleyip görelim

22 Ocak 2017 11:44

Papa Francis, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajında ABD’de Cuma günü resmen göreve başlayan Donld Trump’ın uygulayacağı politikaları görene kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını ifade etti. Erken değerlendirme yapmaktan hoşlanmadığını bildiren Papa Francis, “Bekleyelim ve görelim. Nasıl hareket edeceğini, neler yapacağını göreceğiz ve ondan sonra bir fikrim olacak. Bir şeyin olma ihtimaline karşı önceden korkmak ya da sevinmek akıllıca değil” ifadelerini kullandı.
Papa, ayrıca Avrupalıları popülizm konusunda da uyardı. 

Etiketler: papa, Trump


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