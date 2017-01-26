Olay Avcılar Deniz köşkler mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerine camdan giren hırsız önce kasada bulunan paraları ve iş yerinde bulunan bir telefonu çaldı. Hırsız iş yerinden çıkmadan da içeride bulunan papağanı gördü ancak almadı.Ancak gece yarısı iş yerine tekrar aynı yöntemle giren hırsız papağanı da bir koliye koyarak çaldı ve kaçtı.Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde hırsız kafesi alarak atölyeye geliyor.Bir süre koli arayan hırsız daha sonra koliyi buluyor. Papağanı kafesten güçlükle çıkaran hırsız papağanı koliyi koyuyor.

İşyeri sahibi Berna Seyis beş senedir aynı gece hırsızın iki kere işyerine girdiğini belirterek "Akşam 20:00 sıralarında arkamda bulunan camdan içeriye giriyor. ilk girdiğinde 20 dakika baya bir dolapları kasayı falan kurcalıyor.Kasada bulunan bozuk paraları ve eski bir cep telefonunu bulup onları alıyor.Daha sonra gidiyor sabah erken saatte tekrar geliyor.Bu sefer doğrudan kafesi bulunduğu yerden alıyor.İçerideki atölyeye gidiyor orada boş bir koli buluyor ve kolinin içerisine papağanımızı alıp kaçıyor.Muhtemelen dışarı da papağanı araştırdı ve konuşan papağanların ortalama fiyatları da belli olduğu için tekrar gelip çaldı"dedi.

