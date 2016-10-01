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Papağanı bulana 500 lira ödül

Adana’da bir aile, kafesinden kaçan ‘Jako’ cinsi papağanlarını bulup kendine getirenlere 500 lira ödül vereceklerini söyledi.


01 Ekim 2016 09:18

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan Toksöz ailesinin ‘Şef’ ismini verdikleri papağanı, kafesinin kapısını açarak balkondan kaçtı. Papağanın balkondan çıktığını gören Yeliz Toksöz, sokaklara çıkarak gittiği yönü kontrol etti ama bulamadı.

Yeliz Toksöz, papağanı 3 aylıkken aldıklarını ve bir yıldır baktıklarını belirterek, “Papağanımız dün kafesinin kapağını açmış. Balkondan uçarken gördüm. Sokaklara çıkıp aradım, komşulara sordum. Ama gören olmamış. Papağanımızı bulan Allah rızası için getirsin. O sadece benim ve kızımın verdiğini yer. Başkasının verdiğini kolay kolay yemez. Ayrıca çok ürkektir. Bulup getirene 500 TL ödül vereceğiz” dedi.

Eren Bozkurt 

 


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