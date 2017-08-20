Papağanla fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler

Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistlerin omuzlarından ve kucaklarından inmeyen papağan ve köpek ilgi odağı oldu. Uludağ'ı serinliği için tercih eden Arap turistler, papağan sürprizi ile karşılaşıyor. Renkli papağan ve sevimli köpeği görenler fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor. Omuzlarındaki papağandan korka korka fotoğraf çekilen Arap turistler, köpeği de kucaklarına almaktan geri kalmıyor. Papağan ise sahibi ve vatandaşların omzunda sessizce etrafta olan biteni izliyor.

Kuşlarının turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden fotoğrafçı Hüseyin Seven, "Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Vatandaşlar çekinerek yaklaşıyor. Ama papağan ve köpek alışkın. Yaz olmasına rağmen Uludağ’da yoğunluk var" dedi.

Doğal güzellikleriyle kış turizminin yanı sıra yazın da tercih edilen Uludağ’a gelenler güneş ve serinliğin tadını bir arada çıkarıyor.

Abdullah Çibir - Samet Doğru