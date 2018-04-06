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Papara ile Bitaksi iş birliği

Dijital ödeme sistemi Papara, Bitaksi ile yeni bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda BiTaksi sistemine kayıtlı 12 bin aktif sürücü, BiTaksi Papara Card sayesinde Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekebilecek.

Papara ile Bitaksi iş birliği

06 Nisan 2018 11:32

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya yaklaşan dijital ödeme sistemi Papara’nın yeni iş ortağı BiTaksi oldu. Papara’dan yapılan açıklamaya göre, yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi ile yapılan işbirliği kapsamında Papara’nın toplu ödeme servisiyle sürücülerinin hak edişlerini kolayca dağıtabilecek. BiTaksi sistemine kayıtlı 12 bin aktif sürücü, BiTaksi Papara Card sayesinde Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekebilecek. 

Yakıtta tasarruf 

Yapılan açıklamaya göre; BiTaksi Papara Card sayesinde taksi sürücüleri yakıt harcamalarında da tasarruf yapabilecek. Kurulduğu günden bu yana 15 milyon yolculuk gerçekleştiren BiTaksi uygulamasına kayıtlı sürücüler, Papara iş ortaklığıyla Petrol Ofisi’nden yapılan yakıt alımlarında yüzde 5 indirimden faydalanabilecek. Söz konusu kart sahibi sürücülerin yanı sıra BiTaksi kullanıcıları da kartlı çağrılarda Papara Card’larını sisteme kaydederek ödeme yapabilecek.  

 

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