Papara ile Bitaksi iş birliği

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya yaklaşan dijital ödeme sistemi Papara’nın yeni iş ortağı BiTaksi oldu. Papara’dan yapılan açıklamaya göre, yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi ile yapılan işbirliği kapsamında Papara’nın toplu ödeme servisiyle sürücülerinin hak edişlerini kolayca dağıtabilecek. BiTaksi sistemine kayıtlı 12 bin aktif sürücü, BiTaksi Papara Card sayesinde Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekebilecek.

Yakıtta tasarruf

Yapılan açıklamaya göre; BiTaksi Papara Card sayesinde taksi sürücüleri yakıt harcamalarında da tasarruf yapabilecek. Kurulduğu günden bu yana 15 milyon yolculuk gerçekleştiren BiTaksi uygulamasına kayıtlı sürücüler, Papara iş ortaklığıyla Petrol Ofisi’nden yapılan yakıt alımlarında yüzde 5 indirimden faydalanabilecek. Söz konusu kart sahibi sürücülerin yanı sıra BiTaksi kullanıcıları da kartlı çağrılarda Papara Card’larını sisteme kaydederek ödeme yapabilecek.