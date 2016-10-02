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Papa’ya Azerbaycan’da Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Haydar Camii'ni ziyaret ederek Kafkas Müslümanlar İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile bir araya geldi. Paşazade, Papa’ya Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Papaya Azerbaycanda Kuran-ı Kerim hediye edildi

02 Ekim 2016 20:42

Bakü ziyareti kapsamında Haydar Camii'ne geçen Papa Francis’i Kafkasya’nın şeyhi, Kafkas Müslümanlar İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade karşıladı. Paşazade, Papa Francis’e camiyi gezdirerek cami hakkında bilgi verdi ve daha sonra Francis’e Kur'an-ı Kerim hediye etti. İkili daha sonra baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra Allahşükür Paşazade ve ülkenin dini topluluklarının liderleri ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeden sonra kürsüde konuşma yapan Allahşükür Paşazade, “Sizin ziyaretiniz Vatikan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine sebep olacaktır. Sizin, dünyamızı rahatsız eden problemler hakkında düşünceleriniz, göçmen problemlerine karşı ciddi uyarılarınız, terörün asıl sebeplerini kötüleyerek İslam dininin adının terörle birlikte anılmasına karşı itirazınız büyük önem taşıyor. Biz dini topluluklarının liderleri sizle görüşmeye birlikte geldik. Bu Azerbaycan gerçekleridir. Dünyaya örnek olan bu gerçeklik, Azerbaycan’ın örnek olacak dinler arası ilişkiler modelinin temelidir. Bütün bunlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın dinlere karşı gösterdiği hassasiyetten ileri geliyor. Etnik ve dini çeşitlilik Azerbaycan devletinin milli servetidir. Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği ifade etmenizi saygıyla ve memnuniyetle karşılıyoruz. Azerbaycan halkı, devleti ve onun lideri her zaman sorunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl adil çözümünü istiyor. Sorunun barışçıl çözümü için defalarca Rus, Gürcü, Ortodoks kiliseleri, Dünya Kiliseler Konseyi aracılığı ile Ermenistan’ın dini lideri ile bir araya geldim. Birlikte beyan ettik ki, bu çatışma dini çatışma değildir. Sizin Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde adil çözümü yolunda çaba göstereceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan halkından kendi için dua etmesini rica eden Papa Francis, "Hepinize teşekkür ederim. Sizin için dua edeceğim. Ayrıca siz de benim için dua edin" dedi.
Bakü ziyareti sona eren Papa Francis’i Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’ndan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov uğurladı. 

Kamil Nadirli
BAKÜ 


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