Papaz Brunson davası başladı

Sabah saat 05.30 sıralarında gri bir araca bindirilen ve onlarca polis aracı eşliğinde ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinden de saat 06.45 sıralarında davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne giriş yaptı.

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu güvenlik birimleri, papazın girişi sırasında çevrede adeta kuş uçurtmadı. Merakla beklenen, ulusal ve uluslararası onlarca basın mensubunun takip ettiği dava ise saat 10.30 sıralarında başladı. Brunson'ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

Merak edilen soru: "Brunson serbest kalacak mı?”

Herkesin merak ettiği soruysa 35 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan papazın mahkeme tarafından serbest bırakılıp bırakılmayacağı yönünde. Duruşma öncesi ABD'li yetkililer de bir takım çağrılar yaparak Brunson'un serbest bırakılmasını ifade ederken, Brunson, hakim karşısına çıkarak avukatı İsmail Cem Halavurt ile birlikte savunmasını yapacak.

İddianamede Brunson için neler yazıyor?

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtildi. Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddiaları da iddianamede yer aldı.

Hakan Gözalan - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten - İsmail Hakkı Ergün - Nimet Ergün

