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Papaz eriği kilosu 20 TL’den tezgahlarda yerini aldı

Bilecik’te papaz eriği kilosu 20 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Papaz eriği kilosu 20 TLden tezgahlarda yerini aldı

01 Mayıs 2017 13:51

Yazın vazgeçilmez meyvesi papaz eriği kilosu 20 TL’den Bilecik’te manav tezgahlarda yerini alırken, süt eriği ise 12 TL’den alıcıları bekliyor. Papaz eriğinin bu sezon ilk defa tezgahlarda yerini aldığını belirten manav Kadir Kadir Demirbaş, “Şu an papaz eriği diye adlandırılan eriğin kilosu 20 TL’den satıyoruz. İlk sürüm olduğu için fiyatı biraz pahalı. İlk çıkan süt eriğini ise 12 TL’den satıyoruz. İlerleyen günlerde bu fiyatlar düşeceğini umuyoruz. Geçen sene fazla düşmeyen eriğin kilogram fiyatı bu sene düşeceği bekleniyor. Vatandaşlar ağız tadıyla bu sene erik yiyebilecek. Şu an papaz eriği diğerine göre daha fazla satılıyor. Nedeni ise papaz eriği büyük ve lezzeti” dedi. 


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