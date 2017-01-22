175 bin nüfuslu Bougainville adasında meydana gelen depremin yerin 167,5 kilometre altında yaşandığı öğrenildi.
Tsunami uyarısı yapıldı
Merkez üssü 175 bin nüfuslu Bougainville adası olan depremin ardından geniş çaplı tsunami uyarısı yapıldı.
175 bin nüfuslu Bougainville adasında meydana gelen depremin yerin 167,5 kilometre altında yaşandığı öğrenildi.
Tsunami uyarısı yapıldı
Merkez üssü 175 bin nüfuslu Bougainville adası olan depremin ardından geniş çaplı tsunami uyarısı yapıldı.
Etiketler: deprem, Papua Yeni Gine