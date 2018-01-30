Para bozdurma bahanesiyle para çalan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, A.Ş. isimli şahıs, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir esnaftan 200 TL bozuk para istedi. 200 TL bozuk para alan ve daha sonra hemen iş yerinden ayrılarak kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri tarif edilen eşkaller doğrultusunda A.Ş’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ramazan Kuyu