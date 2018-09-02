Diğer
Kategoriler

Para bulamayınca çay ve şeker çaldılar

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde bir kafeye, 4 gün arayla ikinci kez giren hırsızlar, bu kez çay ve şeker çaldı. Hırsızlar, polisin yaptığı titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalandı.

Para bulamayınca çay ve şeker çaldılar

02 Eylül 2018 11:51

Olay, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgi ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 2 şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla önceki gün saat 02.52 sıralarında kafeye girdi. İçerde para arayan şahıslar, bulamayınca 2 bin TL değerinde çay ve şeker çaldı. 4 gün önce de aynı kafeye giren ve sigara çalan hırsızların rahat tavrı dikkatlerden kaçmadı. Sabah saatlerinde kafeye gelen iş yeri çalışanlarının durumu fark edip polise bildirmeleri üzerine şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlatıldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kafenin güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi. Biri Kızıltepe nüfusuna kayıtlı, diğeri de Suriye uyruklu olduğu tespit edilen çocuk yaşta şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların sorgularının sürdüğü öğrenildi.  

Beril Solmuşgül
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç