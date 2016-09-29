Edinilen bilgiye göre, Şafak Durmuş ve Devrim Yılmaz isimli 2 vatandaş yolda yürürken, Karaman İş Merkezi önünde içi para dolu cüzdan buldu. Durmuş ve Yılmaz, buldukları cüzdanı Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek, tutanak karşılığında zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de paranın sahibine ulaşmak için kentte geniş bir çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda içinde 6 bin 300 lira olan cüzdanın Hüseyin Varol’a ait olduğu belirlendi. Zabıta Müdürlüğü cüzdan sahibi Varol’a telefonla ulaşılarak paranın kendilerin de olduğunu söyledi. Varol‘da Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek, para dolu olan cüzdanı Zabıta Amiri Yılmaz Demirtaş’ın elinden teslim aldı.

Kaybettiği parasının bulunup, kendisine teslim edilmesinden dolayı oldukça mutlu olan Hüseyin Varol, duyarlı davranışlarından dolayı parayı bulan Durmuş ve Yılmaz ile Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Behzat Akcan