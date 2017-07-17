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Para etmeyince karpuz tarlada kaldı

Aydın’da yüzlerce dönüm alana ekili karpuz para etmeyince tarlada kaldı. Birçok üretici mevcut fiyatların toplama ve nakliye parasını dahi karşılamadığını belirterek, karpuz tarlalarına uğramaz oldu. Karpuz toplayıp satmak için hale giden bazı çiftçiler ise satamadıkları karpuzu römorkla tarlaya getirip dökmeye başladılar.

Para etmeyince karpuz tarlada kaldı
Para etmeyince karpuz tarlada kaldı - Web TV

17 Temmuz 2017 15:35

Aydın Büyük Menderes Ovası’nda binlerce dönüm alana karpuz ekip yetiştiren çiftçiler sebze meyve hallerinde adeta hayal kırıklığına uğradı. Kilosunu 1 TL’ye satmaya hayal ettikleri karpuzu 25-30 kuruşa alıcı bulmakta zorlanan çiftçi ürün para etmeyince karpuz tarlasına uğramaz oldu. Aydın ovasında binlerce dönüm karpuz, tarlada çürümeye terk edildi. Toplanmadığı için karpuz kökenleri de kurumaya başladı. Karpuz üretici olarak ciddi sıkıntıya düştüklerini belirten çiftçiler para etmediği için karpuzları toplamadıklarını, topladıkları karpuzları da satamadıkları için römorklarla tekrar tarlaya boşalttıklarını belirttiler. Kilosu 1 TL olması gereken karpuzu 25-30 kuruşa alıcı bulamadıklarını belirten çiftçiler, “Bin bir umutla ektiğimiz karpuz para etmedi. Üreticiler olarak ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Para etmediği için kimse tarlaya uğramıyor” diye konuştular.

Etiketler: aydın, karpuz


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