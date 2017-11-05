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'Para etmiyor' diye bin 200 nar ağacını kesti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir çiftçi, ucuz satıldığını iddia ederek arazisinde bulunan bin 200 nar ağacını kesti.

Para etmiyor diye bin 200 nar ağacını kesti

05 Kasım 2017 10:00
'Para etmiyor' diye bin 200 nar ağacını kesti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi’nde yaşayan İzzet Özberk, arazisinde bulunan narların bu yıl düşük fiyattan alıcı bulduğunu iddia ederek, topladığı nar meyvelerini araziye attı. Elektrik testere ile dikili bulunan bin 200 nar ağacını kesen Özberk, bin bir güçlükle yetiştirdiği narların artık para etmediğini ifade etti. Yaklaşık 2 yıldır nar üreticisinin zor durumda kaldığını anlatan Özberk, “Eskiden sular yoktu, her yerde kuraklık vardı. Herkes bu yüzden yıllar önce nar ağaçlarını kesti ama biz direndik. Taşıma su ile ağaçlarımızı ayakta tuttuk ve bu güne kadar getirdik. Su geldi fakat 2 yıldır nar para etmiyor. O nedenle ben de narları kestim” dedi.

Öte yandan ilçe genelinde son 2 hafta içerisinde 2 binden fazla nar ağacının çiftçiler tarafından kesildiği öğrenildi. 

Etiketler: şanlıurfa

 

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