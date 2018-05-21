Paraguay da ABD'yi takip etti!

Açılışa katılan Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes’i karşılayan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Cartes’e Paraguay elçiliğini Kudüs’e taşıdığı için teşekkür etti. Açılışa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katıldı. Böylece Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu.

Geçtiğimiz hafta Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ABD’nin ardından Guatemala büyükelçiliğinin açılışını yapmaya Kudüs’e gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti. ABD’nin kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da gerginlik artmıştı. Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken onlarca can kaybı yaşanmıştı.