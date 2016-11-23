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Paralarını alamayan işçiler inşaatı söktü

Aydın’ın Efeler ilçesince paralarını alamadıklarını ve haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden 27 işçinin dün başlattıkları eylem bugün de devam ediyor. İnşaatın çatısına çıkan bir grup işçi, söktükleri malzemeleri aşağıya fırlattı.

Paralarını alamayan işçiler inşaatı söktü

23 Kasım 2016 14:31

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde yapımı devam eden Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü yeni binasında çalışan 27 işçinin dün paralarını alamadıkları ve haksız yere işten çıkarıldıkları iddiasıyla başlattıkları eylem ikinci gününe girdi. 2 aydır maaşlarını almadıklarını öne süren ve yüklenici firma yetkililerine ulaşamadıklarını ifade eden işçiler, inşaatın son katına astıkları ‘Bu iş yerinde grev vardır” pankartıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

ELLERİNE NE GEÇİRDİLERSE ATTILAR

2 gündür verdikleri mücadeleden bir sonuç alamayan işçiler bu sabah inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Henüz tamamlanmamış beton kolonların tepesine oturarak tehlikeli hareketler yapan işçileri fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi önlem aldı. Emniyet yetkililerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan işçiler, inşaattan söktükleri malzemeleri aşağıya fırlattı. Polis ekipleri, herhangi bir yaralanma olmaması için bölgeyi güvenlik çemberine alarak meraklı vatandaşları uzaklaştırdı.

“2 AYDIR MAAŞIMIZI ALAMIYORUZ"

Parasını almayan işçilerden olan ustabaşı Ali Karakuş, "Yaklaşık 2 aydır maaşımızı alamıyoruz. 19 Kasım’da, sigortamızı durdurup bizi işten çıkardılar. 27 işçinin yaklaşık 70-80 bin lira alacağı var. Mağduruz, açız. Biz buraya toplanıp televizyonlara çıkmanın meraklısı değiliz. Hakkımızı istiyoruz” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca, devreye Vali Ömer Faruk Koçak girdi. Emniyet yetkilileri, işçi temsilcilerini Vali Koçak ile görüştürmek üzere Aydın Valiliği’ne götürdü. Buna rağmen ikna olmayan işçiler inşaatın çatısında eylemlerini sürdürüyor.


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