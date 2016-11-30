Alaşehirli Marangoz Ustası Bekir Çınar, 2005 yılında kendi buluşu olarak piyasaya sürdüğü bozuk para makinesi olan "Paramatik" özellikle bakkal esnafları tarafından yoğun ilgi gördü. Bir yandan "Paramatik" taleplerini karşılayan Marangoz Ustası Çınar, bir yandan da müşterileriyle anket çalışması yaptı. Anketler sonrası 1 ve 5 kuruşun kullanılmadığını görünce, 6 gözlü olan "Paramatik" makinesini 4 göze düşürdü. 4 göz "Paramatikte" talep patlaması yaşayınca, karşılamakta zorlanmaya başladı.

Alaşehir Yeni Mahalle'de kendi evinin altını atölye olarak kullanan Bekir Çınar, "12 yıl Arabistan'da, 3 yıl İsrail’de, 1 yıl da İsviçre'de kaldım. Buralarda para makinelerini görmüştüm, ancak böyle değillerdi. 2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılınca piyasada bozuk metal para dolaşımda olacağını düşünerek, bu tür bir buluş yaptım" dedi. "Paramatik"in 85 lira kapasiteli olduğunu söyleyen Çınar, "Piyasada toptan 20 TL’den satıyoruz. Makinede bulunan gözlerin altında bulunan mandalı bastığımızda bir adet para veriyor. Kaidesi istenilen yere monte edilebildiği gibi asılı durumda da kullanılabiliyor. Kırılmaz, plastik ve saçtan parçalardan oluşuyor. Kalıpları İzmir’de yaptırıyorum, yayları Almanya’dan getirtiyorum. Yıllık ortalama 15-20 bin civarında üretim yapabiliyoruz. Satışlarımızı İnternet üzerinden yapıyoruz" dedi.

Bu kez "Euromatik" icat etti

49 yaşındaki Marangoz Ustası Bekir Çınar, 2005 yılında madeni Türk Lirası için icat ettiği Paramatik’ten sonra şimdide ilk kez "Euromatik" icat etti. 6 gözlü olarak icat edilen "Euromatik"ten ilk etapta 20 bin adet sipariş aldığını söyleyen Çınar, "Almanya’da bulunan bir arkadaşım aracılığı ile aldığımız siparişlerin 12 bin tanesini hazırladık. 20 bine tamamlayacağız. Tanesini 10 Euro‘dan satış yaptığımız "Euromatikler" için yeni taleplerin geleceğinden umutluyuz. Euro kullanan tüm ülkelerin buna ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz. Euromatikte 2 ve 1 Euro, 50, 20, 10 ve 5 Cent’lik gözler bulunuyor" dedi.

"Euromatik" makinesinin Avrupa pazarlayıcısı İş Adamı Kadir Satıcı ürünün tamamen Türk işçiliği olduğunu belirterek, "Ürünümüz pazarlamak amacıyla ürettik. Ürünümüzün gurur kaynağı yüzde yüz, A’dan Z’ye Türk üretim olmasıdır. Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika’da talep çok. Önümüzdeki günlerde Almanya başta olmak üzere Euro Kullanan tüm ülkelerde pazar payımızı artıracağız. Ürünümüz özellikle madeni Euro kullanımında kolaylıklar sağlamaktadır. Bozuk para dağınıklığının önüne geçiyor. Şu anda on bin adet talep var. Şu anda 20 bin adet üretim yaptık. Amacımız toplumumuza, milletimize yararlı olabilmek; devletimizin bütçesine katkıda bulunabilmek" diye konuştu.

NURETTİN DOĞAN