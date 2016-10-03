Uçma tutkunu olan Bursalı makine teknikeri Sebahattin Çetin, hayaline kavuşabilmek için kendi imkanlarıyla paramotor imal ederek bir ilke imza attı. Türkiye'de daha önce birkaç kişinin yurt dışından getirerek uçtuğu paramotoru kendi imkanlarıyla yapmayı başaran Çetin, şimdi "Türk Yıldızı" adını verdiği paramotorla hem kendisi uçuyor hem de isteyen arkadaşları ve dostlarına bu heyecanı tattırıyor. Yamaç paraşütüne takılan motorla havalanan ‘paramotor” iki kişiyle 260 kilometre yol alabiliyor. Bursa'nın bir ucundan diğerine 10 dakikada giden, Uludağ'a ise 15-20 dakikada varan Sebahattin Çetin, bu aracın seri üretimini yapmak isteğini, büyük firmaların kendine yardımcı olduğu takdirde bunu başarabileceğini söyledi.

Havacılığa 17 yaşında başladığını ifade eden Sebahattin Çetin, “Bulgaristan’da lise okurken benim hocam akrobasi pilotuydu. O hocamın sayesinde ben de onunla uçarak havacılığa ilk adımımı attım. İlk uçuşumdan sonra havacılığı unutamadım. İnsan bir defa uçtuğu zaman bir daha o keyfi unutamıyor. İlk uçuşumun üzerinden yıllar geçti. 1991 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ettim. Bu tarihten sonra "nasıl uçabilirim" diye düşünmeye başladım. Araştırmaya başladım. Daha sonra paramotoru keşfettim. Paramotor kullanımı Avrupa’da yıllar önce başlamış ama Türkiye’de yoktu. 2005 yılında kendi paramotorumu yaptım, 2006 yılında da ilk uçuşumu gerçekleştirdim. Benim paramotor yaptığım yıllarda ülkemizde kimsede yoktu. Yurtdışından getiren birkaç kişi de vardı. İlk defa 2006 yılında yerli paramotoru ben yaptım. Bursa'da ilk uçtuğumda çok ilgi gördü, o yıllarda hiç kimse Bursa semalarında böyle bir şey görmediği için insanlar garipsedi. Yapmış olduğum bu aletle en uzak gittiğim mesafe 260 kilometre, Bursa şehir merkezinden kalkıp Uludağ’ın zirvesine 15-20 dakikada çıkabiliyorum. Bu mesafeye araçla çıkmak istenildiğinde 1,5 saat sürüyor” dedi.

“Paramotora Türkiye’de uçuşa elverişli belgesi verecek kurum yok”

Paramotor’un seri üretimini de yapmak istediğini söyleyen Çetin, “Çünkü ülkemizde bunu üreten kimse yok. Ben üretmek istiyorum. Ancak Türkiye’de "paramotora uçuşa elverişlidir" raporu verecek bir kuruluş yok. Nasıl ki zamanında Vecihi Hürküş, uçak yapmış, uçuşa elverişli belgesi almamışsa hala günümüzde de böyle bir kuruluşumuz yok. Ben bu aracın seri üretimini yapabilmek için yurtdışına götürmeliyim. Orada izin belgelerini alıp prosedür sonrası seri üretimini yapabiliyorum. Ancak Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Savunma Bakanlığı elimizden tutsa bir çok

sıkıntıyı aşabiliriz. İddia ediyorum, seri üretimini yapabilirim. Benim seri üretime geçecek bütçem yok. Ama bir firma yardımcı olursa, bu aracın seri üretimini yapabilirim. Türkiye’de bu araçların bir imalatı yok” şeklinde konuştu.

Burak Türker