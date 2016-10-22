CİHAN’LA MAİDE KOZLARINI PAYLAŞIYOR!

Dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye’nin yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay ve Mine Tugay’ın paylaştığı ‘Paramparça’ 77’nci bölümü ile ekrana gelecek.

Yönetmenliği Altan Dönmez’e, senaryosu Yıldız Tunç’a ait olan ‘Paramparça’nın 24 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde Hazal’ın büyük sırrı ortaya çıkıyor.

MAİDE BIÇAĞI VERECEK Mİ?

Hazal’ın, Maide Hanım ile telefon konuşmasına şahit olan Cihan’la Ozan, soluğu yalıda alır. Hazal, Özgür’ü öldürdüğünü itiraf eder. Cihan, Hazal’ı hemen polise teslim etmek ister ancak Dilara buna karşı çıkar. Hazal için, kaçmaktan başka seçenek yoktur… Cihan, Maide Hanım’dan cinayetin işlendiği bıçağı ister. Maide’nin yıllardır beklediği an gelmiştir…

ASUMAN SALDIRIYA UĞRUYOR

Cansu’nun hastalığ ve Hazal’ın durumu Dilara ve Cihan’ı birbirine yakınlaştırır. Harun bu duruma tahammül etmekte zorlanırken bir yandan da Asuman’ın kışkırmaları ile başa çıkmak zorundadır. Candan’la işbirliği içinde olan Asuman bir gece Candan’ın evinde saldırıya uğrar. Perişan durumdaki Asuman’a yardım edebilecek hiç kimse yoktur.

DENİZ’İN BAŞI DERTTTE

Hastalığı hızla ilerleyen Cansu, akrabalarını bulur ve onlardan hastalığının genetik olduğunu öğrenir. Ölümü pahasına bebeğini doğurmak isteyen Cansu, akrabalarından, bu bilgiyi saklamalarını ister. Özkan’ın Burhan Bey tarafından kullanıldığını öğrenen Deniz, Özkan’a yardım etmek isterken büyük bir belaya bulaşır.