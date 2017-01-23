Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hakan U. idaresindeki 16 KGF 39 plakalı özel otomobil, Süleymaniye alt geçidi önünde kontrolden çıkarak, orta refüjdeki koruma tellerini yırttıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile aydınlatma direğini devirerek ancak durabilen otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile otomobilde bulunan 23 yaşındaki Anıl K. yaralandı.

İki yaralı, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Salih Bakıcı