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Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı

Kayseri'de paralarının ödenmediğini iddia eden 2 inşaat işçisi, çalıştıkları inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı

08 Ağustos 2017 18:01

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi 1436. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan ve paralarının ödenmediğini iddia eden A.Ç. ve S.G. çalıştıkları 15 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıslarla iletişime geçen ekipler, aşağı indirmeye çalıştı. İşçiler ise paralarını almadan inmeyeceklerini söyledi.
Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahısları ikna çalışmaları sürüyor. 

Turan Bulut
 

Etiketler: çatı, işçi, Kayseri


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