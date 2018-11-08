Parasını alamayan Türk işçi 170 metrelik kule vince çıktı

Alaplı'nın İshafaklı köyünde yaşayan inşaat işçisi 37 yaşındaki Ali Tosun, bir tanıdığının aracılığıyla Cezayir'deki bir inşaatta işe başladı. 12 Ağustos günü Cezayir'deki inşaatta işe başlayan Tosun, 12 bin liralık alacağına karşılık 3 bin lira verildiğini söyledi. Kendisine verilen bu parayı almayan Tosun, “Ya bu parayı alırsın ya da buradan gidersin” cevabını aldığını iddia etti.

Tosun, firma yetkilileri ile anlaşamayınca yaklaşık 170 metre uzunluğundaki kule vince çıktı. Parasını istediğini söyleyen Ali Tosun, sesini duyurmak istedi. Firma yetkililerinin yanına gelerek 12 bin liralık alacağına karşılık bu kez de 4 bin lira teklif ettiklerini söyleyen Ali Tosun, hak ettiği parayı alana kadar kuleden inmeyeceğini söyleyerek eylemini sürdürüyor.

Ali Tosun, Türk Konsolosluğu'nu da aradığını ve bazı yetkililere ulaşmaya çalıştığını ifade etti. 3 çocuk babası Ali Tosun, hak ettiği parasını alıp güvenli bir şekilde Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.