Parasını düşüren kadın, kırmızı aracı sayesinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Park Mıstık Dinlenme Tesisleri'nde meydana gelen olayda, Hatay'da özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan İmran Kılınç, maaşını çektikten sonra borçlarını dağıtıp, daha sonra da şirket otomobiliyle bir iş için Adana'ya doğru yola çıktı. Kılınç, Ceyhan'a geldiği sırada dinlenme tesislerinde durup markete girip alışveriş yapmak istedi ancak çantasının fermuarını açık unuttuğu için o sırada 850 lira parayı düşürdü. Kılınç fark etmeyerek paraların üzerine basıp marketten çıkarak otomobiline binip ayrıldı. Bu sırada paraların üzerine basıp geçen vatandaşlar da oldu. Ancak daha sonra gelen 3 kişi yerdeki paraları toplayıp işletme sahibi Mehmet Önce'ye verdi. Önce, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini kontrol edip paranın bir kadına ait olduğunu ve o kadının otomobiline binip gittiğini gördü. Bunun üzerine Önce, kadını bulup parayı teslim etmek için durumu polise bildirdi.

Otoyoldan geçen bütün kırmızı araçlar incelendi

Polis ekipleri, kadını bulmak için Adana ile irtibata geçti. Polis, kırmızı renkte ve o belirtilen modeldeki bütün araçların paranın düştüğü saatteki geçişlerini tek tek incelemeye aldı. Polis yaklaşık 50 aynı markadaki kırmızı otomobili tespit etti. Yapılan incelemede parayı düşüren kadının bindiği otomobilin Hatay'da bir firmaya ait olduğu belirlendi.

Firma aranarak bir kadın çalışanları olup olmadığı ve para düşürüp düşürmediği soruldu. Firma yetkilileri muhasebeci olarak çalışan İmran Kılınç'ın 850 lira para düşürdüğünü ancak nerede düşürdüğünü bilmediğini söyledi. Polis ise firma yetkilisine İmran Kılınç'ın Ceyhan'daki dinlenme tesisindeki marketten parayı alabileceğini söyledi. Genç kadın paranın bulunduğunu öğrenince çok sevinerek hemen dinlenme tesislerine geldi.

"Kendi kendime böyle insanlar hala varmış dedim"

İmran Kılınç, parayı düşürdüğünü 1 gün sonra fark ettiğini ancak nerede düşürdüğünü bilmediği için hiçbir şey yapamadığını belirterek, "Çok büyük bir para değildi ancak benim gibi maaşlı çalışanlar için büyük bir para. Maaşımı çekip biraz borcumu dağıtmıştım. Biraz daha borcum vardı onları da verecektim. Ancak parayı düşürmüşüm onu da bir gün sonra fark ettim. Çok üzülürken bana bir telefon geldi paranın bulunduğu söylendi o an çok sevindim. Kendi kendime böyle insanlar da hala varmış, insanlık hala ölmemiş dedim. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Önce ise 12 Ağustos günü vatandaşların tesislerde para bulduğunun söylendiğini belirterek, "Güvenlik kamerasından baktık bir bayan parasını düşürüp fark etmeden gidiyor. Ben hemen polise haber verdim. Polis yaptığı araştırmada kadını buldu. Biz de bugün parayı teslim ediyoruz. Burada hem işletme olarak biz hem de buraya gelen vatandaşlar bu konuda çok bilinçli" dedi.



Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

