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Parasının çalındığını polisten öğrendi

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, parasının çalındığını 3 gün sonra polisten öğrendi.

Parasının çalındığını polisten öğrendi

30 Ağustos 2018 16:53

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, elinde poşetle gezen bir çocuğu durdurarak arama yaptı. Polise çelişkili ifadeler veren H.A. emniyette sorguya alındı. H.A. arkadaşı A.H. ile birlikte 3 gün önce bir evden 20 bin lira para çaldıklarını itiraf ettiler. 

Çaldıkları paranın bir kısmını harcadıklarını belirten hırsızlar, ellerinde 14 bin 250 lira kaldığını söylediler.
Hırsızlık olayının gerçekleştiği evin sahibi Hayat Paköz (84) ise paranın çalındığını 3 gün sonra öğrendi. Polis ekipleri, evine gittikleri Paköz'den sakladığı paranın yerinde olup olmadığını kontrol etmesini istedi.
Evde arama yapan Paköz ise parasının sakladığı yerde olmadığını fark etti. Polis ekipleri, hırsızlardan çalınan paranın kalan 14 bin 250 lirayı Paköz'e verdi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.  

Halil Koyun 

 

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