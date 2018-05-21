Parasızlıktan başladığı koleksiyona bugün paha biçemiyor

Küçük yaşta babasını kaybeden ve hayata erken atılmak zorunda kalan 64 yaşındaki Tekmen, çocukluk yıllarında kazandığı paraların bir kısmını kumbarasında biriktirmeye başladı. Yıllarca biriktirdiği paralara dokunmayan ve bunun yanı sıra rozet, tespih ve yüzükler de toplayan Tekmen, farkında olmadan büyük bir koleksiyon oluşturdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi kantininde kasiyer olarak görev yapan Mustafa Tekmen, gözü gibi baktığı koleksiyonunu kızlarına miras bırakmayı düşünüyor.

“Parasızlıktan, elimize 3-5 kuruş geçince onları tasarruf etmek suretiyle ile başladım”

Binlerce eserden oluşan koleksiyonuna başlangıç hikayesinin maddi sıkıntılar ile başladığını dile getiren Tekmen, “Ufak yaşlarda biraz yoksulluk dönemi geçirdik diyebiliriz. Küçük yaşlarda çalışmaya başlayıp, bizim dönemlerin kağıt 5 liralıklarını istiflemek suretiyle biriktirmeye başladım. Daha sonra, Amerika’da da bir halam vardı benim. Türkiye’ye geldiğinde bana getirdiği yabancı paralarla, Amerikan paralarıyla falan bu olaya başladık. Ama tabii profesyonelce değil. Sadece toplamak şeklinde. Yani işin açıkçası, parasızlıktan, elimize 3-5 kuruş geçince onları tasarruf etmek suretiyle ile başladım desem, yeridir. Tasarruf amaçlı topladığım paraların yanında da, yabancı paraları ‘Bir zaman gelir de, değeri olur’ diye saklamakla başlandı. 7 yaşındayken bir koltuk döşemecisinin yanında işe başladım. Ama okumamış da değilim. İş hayatına o zamanlar başladık babamı erken yaşta kaybettiğim için. O zamandan bugüne yaklaşık 48 sene geçmiştir. O 48 senenin burada bir birikimi var” şeklinde konuştu.

“Tespihlerin hepsine sıfır bir araba teklif ettiler”

Uzun yıllar sonucu elde ettiği koleksiyonuna bugün paha biçemediğini vurgulayan Tekmen, “Derseniz ki, ‘Buna bir değer biçiyor musunuz?’ Ben bunların hiçbirine değer biçemem. Deseler ki, ‘Gel sana şuradan bir ev verelim’ ben bunca emeğimi veremem yani. Şu an burada gördüğünüz parçaların 3-4 misli daha evimde var. İnternette görmüşler, elimde bulunan tespihlerin hepsine sıfır bir araba teklif ettiler. Ama vermedim. 2 tane kız çocuğum var. Benden sonra onlar değerlendirirler mi, bilemiyorum. Değerlendireceklerini zannediyorum. Çünkü onlar kıymetini biliyorlar bunların. Ama onlardan sonra, Allah nasip eder de torun olursa, onlara büyük bir maddi destek olacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Koleksiyonumun maddi sıkıntılardan bu hale geleceği hiç aklımın ucundan geçmedi”

48 yıl önce koleksiyonuna başlarken bu noktalara gelineceğini hiç düşünmediğini vurgulayan Tekmen, şu ifadeleri kullandı:

“Sizin görmüş olduğunuz koleksiyonda 3-5 tane de arabayla, birkaç klasör para, 50-100 tane tespih var. Her birinin bir 5-10 misli bende devamı var. Ben sadece size görsel olarak bir şey gösterebileyim diye bir kısmını getirdim. Bunların bir 10 misli evde vardır. İlk başta dediğim gibi bu koleksiyon işi bende mali sıkıntılardan sonra, elimize 3-5 kuruş geçmesiyle onları tasarruf amacıyla toplamakla başladı. Ama git gide, büyüdükçe büyüdü. Bugün bana göre, paha biçilemez bir koleksiyonum var. Koleksiyonumun maddi sıkıntılardan bu hale geleceği hiç aklımın ucundan geçmedi.”

Koleksiyonda yok yok

Son olarak koleksiyonunda bulunan eserleri de anlatan Mustafa Tekmen, “500 adet tespih, 100-150 tane gümüş yüzükler ile bıçaklarım var. 1970’e kadar olan oyuncak, antika model arabalarım var. Yaklaşık 170 tane var onlardan. Ölçeklidir onlar, anlayanlar bilir. 200-250 tane rozetlerim var. İsmi duyulmuş, bilinen yerlerin rozetlerini toplamaya çalışıyorum. Telefon kartları var. Jetonlardan sonra, kartlara dönüldüğünde basılan, üzerinde milli değerlerimizin resimleri olan telefon kartları bunlar. Bir de paralar var. Bunlar Cumhuriyet paraları, Osmanlı paraları ve yabancı ülkelerin paraları. Bunlar tabii ki demir ve kağıt para olarak mevcut” dedi.

Murathan Yıldırım

