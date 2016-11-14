Edinilen bilgiye göre; Çalış bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Cahit Beğenç Bulvarı 980 Sokak girişindeki park alanında yerde hareketsiz yatan birini gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yamaç paraşütü pilotu Hasan Karataş (32) olduğunu tespit etti. Karataş’ın yanında içine tarım ilacı doldurulmuş içki şişesi bulundu.

Karataş’ın gece saat 23.00 sıralarında cep telefonundan ağabeyini arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Ağabeyiyle vedalaşıp telefonu kapatan Karataş’tan bir daha haber alınamadığı kaydedildi.

İntihar ettiğinden şüphelenilen Karataş’ın cesedi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konuldu. Karataş’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Murat Yalçın